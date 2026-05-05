Festa dea Sensa e dea Bròndua a Concordia Saggitaria

A Concordia Sagittaria dal 14 al 17 maggio 2026 si svolgeranno le celebrazioni della Festa dea Sensa e dea Bròndua, eventi che riuniscono momenti dedicati alla gastronomia e alle tradizioni locali. La manifestazione si concentra sulla promozione dei prodotti tipici del territorio e sulla valorizzazione delle sue radici culturali attraverso diverse iniziative e appuntamenti. La festa rappresenta un appuntamento fisso nel calendario delle manifestazioni della zona.

A Concordia Sagittaria, dal 14 al 17 maggio 2026, torna la Festa dea Sensa e dea Bròndua, un appuntamento che unisce gastronomia, tradizione e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio. Cene nei ristoranti e cicchetti in vari locali.Protagonista assoluta è la bròndua, un insaccato tipico.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Festa della Dea 2026: Arezzo unisce comunità e turismoUna piccola frazione alle porte di Arezzo sta per ospitare dal 11 al 13 settembre l’edizione 2026 della Festa della Dea Venere. Festa dea Sparesea: ricco stand gastronomico, corsa, regate, cuccagna, mercatinoTorna in Piazza Santa Maria Elisabetta a Cavallino Treporti la Festa dea Sparesea, giunta alla sua 54ª edizione: tre giornate dedicate a uno dei...