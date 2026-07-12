Enrico Carminati, 82 anni, da 14 in dialisi, racconta come la fede abbia influito sulla sua malattia. La sua vita è cambiata grazie all’amicizia con due sacerdoti. Carminati descrive la malattia come un’esperienza che lo ha portato a conoscere meglio se stesso, citando un pensiero di Cioran sulla malattia come accesso involontario alla propria profondità.

CONVERSIONI. Enrico Carminati, 82 anni, da 14 in dialisi. «La mia vita svoltò grazie all’amicizia con due preti». «La malattia - scriveva Cioran -, accesso involontario a noi stessi, ci assoggetta alla “profondità”, ci condanna ad essa». È questo il segreto che aiuta anche Enrico Carminati a convivere da 14 anni con la dialisi, e che gli ha permesso di superare un infarto gravissimo nel settembre scorso: ha imparato, con un lento apprendistato, a prendersi cura non solo del corpo, ma anche dell’anima. A chi glielo chiede, lui risponde con un sorriso: «Mi sostiene la fede». Ottantadue anni, di Boccaleone, Enrico vive con la moglie Rita in un appartamento in cui le pareti raccontano più di quanto potrebbe fare qualsiasi biografia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La malattia vissuta con la forza della fede: «Così ho imparato a conoscere me stesso

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La malattia vissuta con la forza della fede: Così ho imparato a conoscere me stessoLa malattia ? scriveva Cioran ?, accesso involontario a noi stessi, ci assoggetta alla profondità, ci condanna ad essa. È questo il segreto che aiuta anche Enrico Carminati a convivere da 14 anni ... ecodibergamo.it

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