Il politico ha parlato della sua malattia, affermando di essere stato commosso dalla telefonata del Presidente della Repubblica. Ha confessato di provare paura, ma anche di avere fede e di affidarsi alla medicina. La sua condizione è stata resa nota durante una celebrazione religiosa in città. Ha aggiunto che la scienza ha fatto progressi significativi, e che affronta la malattia con speranza e fiducia.

«Se ho paura? Beh, sì. Ma ho fede e la scienza ha fatto passi importanti». Clemente Mastella torna a parlare della sua malattia, dopo averla resa pubblica nella Basilica di Benevento durante le celebrazioni per la festività della Madonna delle Grazie. E lo fa nel corso della trasmissione Filorosso, ieri sera (6 luglio) su Rai3, condotta da Adele Grossi e Antonino Monteleone. «Quando ho festeggiato i 50 anni di politica già sapevo di essere malato – ha detto l'ex ministro della Giustizia– poi quando ho raccontato la mia malattia in chiesa durante la celebrazione, mi sono lasciato un po’ andare. Il mio era un modo per dire: facciamoci coraggio tutti insieme. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Mastella e la malattia: «Commosso dalla telefonata di Mattarella. Ho paura? Beh, sì. Ma ho fede e c'è la medicina»

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Clemente Mastella, la chiamata di Mattarella e il racconto della malattia

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C'è tanta miseria in giro. Detto da te Francesco. @Storace che hai avuto delledivergenzacon l'On.Mastella...ti fa doppio onore. Le Persone perbene,con cuore,soffrono e dispiace di fronte alla malattia di qualsiasi persona. Politica e sentimenti. Una preghiera x.com

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