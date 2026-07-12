La malamovida di Lido Rissa tra giovani al pontile Danneggiato un semaforo

Da lanazione.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, una rissa tra giovani si è scatenata sul pontile di Lido di Camaiore, coinvolgendo diverse persone. Durante l'alterco, un semaforo è stato danneggiato, con pezzi staccati e caduti a terra. La scena ha attirato l'attenzione di passanti e forze dell’ordine, intervenute per sedare la lite e mettere in sicurezza l’area. La situazione si inserisce in un quadro di vandalismi frequenti nella zona durante l’estate.

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A Lido di Camaiore troppi vandalismi e risse: estate di fuoco anche in Passeggiata, dove c’è urgente bisogno di più sicurezza. Mentre impazzano musica e danze nei bagni e interessanti incontri libreschi, mentre il Comune e le categorie si impegnano in eventi e turismo, pare che una cerchia abbondante di giovani viva un momento davvero balordo e pericoloso di violenza. Un semaforo al viale Kennedy, vicino al parco di Bussoladomani, scenario di concerti e star, venerdì sera è stato barbaramente rotto: i vetri e i cocci sono caduti lungo la pista ciclabile rendendola pericolosa per il passaggio. Non solo: sempre venerdì sera è scoppiata una rissa al pontile di piazza Matteotti tra ragazzi che si sono colpiti e minacciati a vicenda innescando una vera lotta tra bande. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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