la malamovida di lido rissa tra giovani al pontile danneggiato un semaforo

Nella notte, una rissa tra giovani si è scatenata sul pontile di Lido di Camaiore, coinvolgendo diverse persone. Durante l'alterco, un semaforo è stato danneggiato, con pezzi staccati e caduti a terra. La scena ha attirato l'attenzione di passanti e forze dell’ordine, intervenute per sedare la lite e mettere in sicurezza l’area. La situazione si inserisce in un quadro di vandalismi frequenti nella zona durante l’estate.

A Lido di Camaiore troppi vandalismi e risse: estate di fuoco anche in Passeggiata, dove c’è urgente bisogno di più sicurezza. Mentre impazzano musica e danze nei bagni e interessanti incontri libreschi, mentre il Comune e le categorie si impegnano in eventi e turismo, pare che una cerchia abbondante di giovani viva un momento davvero balordo e pericoloso di violenza. Un semaforo al viale Kennedy, vicino al parco di Bussoladomani, scenario di concerti e star, venerdì sera è stato barbaramente rotto: i vetri e i cocci sono caduti lungo la pista ciclabile rendendola pericolosa per il passaggio. Non solo: sempre venerdì sera è scoppiata una rissa al pontile di piazza Matteotti tra ragazzi che si sono colpiti e minacciati a vicenda innescando una vera lotta tra bande. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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