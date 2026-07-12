È emersa una discussione tra Jude Bellingham e l’allenatore dell’Inghilterra Thomas Tuchel, avvenuta tramite messaggi scritti. Secondo quanto riportato, Tuchel avrebbe commentato alcune decisioni del giocatore, scatenando una risposta diretta di Bellingham. La conversazione si è poi diffusa pubblicamente, evidenziando un confronto tra i due. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da entrambe le parti riguardo all’accaduto.

Una discussione a distanza trapelata fuori tra Jude Bellingham e il ct dell’Inghilterra Thomas Tuchel, secondo cui l’allenatore ha definito “fortunata” la vittoria contro la Norvegia, ha messo “in ansia” i tifosi inglesi, che hanno da subito pensato che questo litigio potesse poi portare a delle conseguenze negative in vista della prossima partita dei Mondiali. Ma in realtà il lavoro dell’intervistatore di turno è stato fatto in maniera ottimale. Tuchel ha espresso la sua frustrazione dopo Norvegia-Inghilterra. Il Telegraph, a firma di Alan Tyres, scrive: Jude Bellingham è un giovane brillante, pieno di energia e in continua ascesa; Thomas... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La lite a distanza tra Tuchel e Bellingham è figlia del giornalismo, quando i giornalisti non fanno le cheerleader

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