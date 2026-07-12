Due neonate prematuri, gemelle, sono state sistemate in un unico letto condiviso, una pratica chiamata “co-bedding”. La decisione ha attirato l’attenzione di ricercatori, che la studiano come possibile metodo per favorire lo sviluppo dei neonati. Contestualmente, un vulcanologo ha segnalato un alto rischio di eruzione nei Campi Flegrei, criticando i recenti errori di comunicazione sulla situazione.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Lega del Filo d’Oro, nel 2025 numeri record: oltre 1. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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