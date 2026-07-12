La Guida Suprema dell’Iran Mojtaba annuncia la vendetta per il padre Ali Khamenei

La Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, ha dichiarato che la nazione chiede di vendicare il predecessore e padre, Ali Khamenei. La sua dichiarazione è arrivata dopo un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sul contesto o le azioni previste. Non sono state fornite informazioni su eventuali misure concrete o risposte ufficiali. La comunicazione si limita a un messaggio di richiesta di vendetta, senza ulteriori precisazioni.

La guida suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, torna a parlare e lo fa con un messaggio che preannuncia vendetta: “La nazione chiede di vendicare il mio predecessore e padre. Ci sarà”. Mojtaba Khamenei ha preso il potere dopo l’uccisione del padre in un raid di Usa e Israele. Per molti è un leader fantasma, non è comparso in pubblico e circola più di un dubbio sulle sue condizioni di salute dal momento che lui stesso è rimasto ferito nell’attacco costato la vita al genitore. “La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta”, afferma la Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre rilanciato dai media iraniani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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