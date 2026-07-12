Jannik Sinner ha dichiarato di essere molto felice dopo aver vinto il suo secondo Wimbledon consecutivo. Ha descritto la finale come molto bella e ha espresso soddisfazione per questa vittoria. Durante la premiazione, ha anche menzionato sua madre, senza fornire ulteriori dettagli. La vittoria rappresenta un risultato importante per il tennista, che ha confermato il successo ottenuto l’anno precedente.

C'è grandissima felicità nelle parole di Jannik Sinner nel corso della premiazione per la vittoria del suo secondo Wimbledon di fila: "Vincere nuovamente è incredibile". Poi subito il pensiero va a Sascha Zverev, avversario di giornata: "Hai ottenuto l'obiettivo di vincere uno Slam a Parigi (il Roland Garros, ndr), questa partita è stata così lottata e sono sicuro che riuscirai a vincere anche Wimbledon. So che un altro tuo obiettivo è diventare numero uno e ci sei molto vicino, dobbiamo stare attenti adesso (ride, ndr)"., Sul Centre Court dell'All England Club è stata una partita di altissimo livello, chiusa con solamente due palle break, entrambe trasformate da Sinner: "Entrambi abbiamo cominciato benissimo e servendo velocissimo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - La gioia di Sinner: "Vincere qui è incredibile, è stata una bellissima finale. Mia mamma..."

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Il rovescio vincente di Sinner da una posizione incredibile

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