La crisi Volkswagen e la Bergamasca

Una fabbrica di automobili in provincia di Bergamo ha annunciato la chiusura di circa 200 posti di lavoro, a causa di una crisi che coinvolge anche il settore automobilistico globale. La decisione è stata comunicata dopo settimane di incertezza e rallentamenti nelle produzioni. La produzione si fermerà entro la fine del mese, lasciando senza lavoro molti dipendenti e aumentando le preoccupazioni sulla ripercussione economica locale. La crisi ha radici in problemi di mercato e in una domanda in calo.

Ci siamo dimenticati che le interdipendenze economiche sono sopravvissute alla fine del modello di globalizzazione che abbiamo vissuto per oltre due decenni, e che oggi le logiche di mercato viaggiano su parametri diversi che le propensioni nazionalistiche che si agitano nel nostro quadro politico non ci aiutano a capire e ma contribuiscono a frenare e ritardare ogni processo di innovazione. Per cercare di vedere cosa sta succedendo e quali possono essere le ricadute sul nostro territorio va seguita con attenzione la crisi Volkswagen, che non è un fulmine sul cielo tedesco: è un’onda lunga che arriva fin qui, nella Bergamasca, e ci prende in pieno petto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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CRISI VOLKSWAGEN | E' LA FINE DEL MARCHIO TEDESCO

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