La 20ª Corsa dei Capitani si è svolta oggi nel comune di Cutigliano, attirando numerosi podisti. La gara si è corsa in un paesaggio suggestivo dell’Appennino toscano, con una buona partecipazione di atleti. La giornata di domenica ha visto correre i partecipanti lungo i percorsi previsti, con una classifica finale pubblicata. Fotografie dell’evento sono state diffuse sui canali ufficiali, documentando le diverse fasi della corsa.

Cutigliano (Pistoia), 12 luglio 2026 – La montagna pistoiese ha regalato una delle sue giornate più suggestive accogliendo la 20ª Corsa dei Capitani, appuntamento che ha richiamato un'ottima partecipazione di podisti desiderosi di correre immersi in uno degli angoli più affascinanti dell'Appennino toscano. https:www.lanazione.itpistoiasportcorsa-dei-capitani-le-foto-della-gara-pi7a0mwj La manifestazione era valida come 1ª prova del Campionato Provinciale Uisp di corsa in montagna e 7ª prova del Challenge "Correre con la Fedi", confermandosi un appuntamento di riferimento per gli amanti delle gare in salita. Il nome della competizione trae origine dallo storico Palazzo dei Capitani, edificio costruito nel 1377 per ospitare il Capitano della Montagna, l'ufficiale inviato dalla Repubblica di Firenze ad amministrare il territorio montano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Corsa dei Capitani fa venti. Fotogallery e classifica

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