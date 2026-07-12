Il giocatore con più titoli Slam è ancora il tennista al vertice del ranking mondiale, con sette vittorie complessive. Un altro atleta ha raggiunto cinque Slam, mentre uno si ferma a quota cinque. Sinner, che non ha vinto gli Australian Open e Roland Garros, ha conquistato il suo secondo Wimbledon consecutivo e il quinto Slam in totale.

Sfumati Australian Open e Roland Garros, Jannik Sinner non si fa scappare Wimbledon. Il numero uno del mondo trionfa per il secondo anno consecutiva sull'erba londinese e conquista il suo secondo Wimbledon in carriera, nonché il quinto Slam della sua già preziosissima bacheca. L'altoatesino riduce il divario da Carlos Alcaraz, fermo a quota 7 Major e adesso punta anche agli Us Open che lo porterebbero a quota 6. Ecco la classifica completa dei giocatori con almeno tre Slam vinti in carriera. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - La classifica degli Slam vinti: Sinner sale a 5, Alcaraz fermo a 7. Comanda Djokovic

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