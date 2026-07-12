La Spiaggia di Velluto ha ricevuto per il quattordicesimo anno consecutivo la Bandiera Verde dei Pediatri, un riconoscimento che attesta la qualità delle località balneari considerate adatte ai bambini e alle famiglie. La premiazione evidenzia la continuità della spiaggia nel mantenere standard elevati in termini di sicurezza, servizi e spazi dedicati ai più piccoli. La spiaggia si trova in una città che si conferma una delle destinazioni preferite per le famiglie in cerca di un ambiente adatto ai bambini.

La città mette in bacheca un nuovo importante riconoscimento. La Spiaggia di Velluto è stata insignita, per il quattordicesimo anno, della Bandiera Verde dei Pediatri, il premio che certifica la qualità delle località balneari più adatte ai bambini e alle loro famiglie. La consegna del vessillo ieri al porto turistico di Termoli. La Bandiera Verde viene assegnata sulla base delle indicazioni di un ampio panel di pediatri che valuta elementi fondamentali per una vacanza a misura di famiglia: qualità delle acque, fondali bassi e sicuri, sabbia fine, spazi per il gioco, servizi dedicati ai più piccoli e attenzione complessiva all’accoglienza. Sono 164 le spiagge premiate nel 2026 e, tra queste, Senigallia continua a distinguersi come una delle destinazioni di riferimento del turismo familiare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La città è Bandiera Verde: per i pediatri è la spiaggia ideale per le famiglie

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