Bandiera verde dei pediatri a Modica città del cioccolato Simbolo di salute strategico a colazione

A Modica, la spiaggia dedicata ai bambini ha ricevuto la Bandiera verde dei pediatri, riconoscimento che premia le aree a misura di famiglie con bambini. La città, nota anche per la produzione di cioccolato, vede ora questa tradizione associata a un’immagine di benessere e salute. La bandiera viene assegnata sulla base di criteri relativi alla sicurezza e all’accoglienza per i più piccoli. La spiaggia si trova sulla costa e si distingue per i servizi dedicati a bambini e genitori.

(Adnkronos) – Con l'assegnazione della Bandiera verde dei pediatri a Modica, per la sua spiaggia a misura di bambini e famiglie, anche la secolare tradizione del cioccolato per cui è nota la città siciliana finisce sotto i riflettori e "diventa simbolo di salute". Che ruolo può avere questo alimento nella dieta giornaliera dei bimbi e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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