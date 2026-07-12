La Cena degli Sconosciuti compie 24 anni | da Milano al successo nazionale

Notizia in breve

La Cena degli Sconosciuti compie 24 anni. Il format, ideato nel 2002, è diventato un appuntamento fisso in molte città italiane, con una presenza diffusa sul territorio. Nato come esperienza sociale, il progetto si è consolidato nel tempo, mantenendo la sua formula originale. Nel corso degli anni ha attirato attenzione e partecipazione, passando dalla fase di sperimentazione a un successo riconosciuto a livello nazionale.