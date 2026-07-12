La Cena degli Sconosciuti compie 24 anni | da Milano al successo nazionale

Da bollicinevip.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cena degli Sconosciuti compie 24 anni. Il format, ideato nel 2002, è diventato un appuntamento fisso in molte città italiane, con una presenza diffusa sul territorio. Nato come esperienza sociale, il progetto si è consolidato nel tempo, mantenendo la sua formula originale. Nel corso degli anni ha attirato attenzione e partecipazione, passando dalla fase di sperimentazione a un successo riconosciuto a livello nazionale.

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. Il format nato nel 2002 da un’idea di Roberto Dellanotte si conferma una realtà solida e radicata in tutta Italia. All’inizio degli anni Duemila poteva sembrare un esperimento sociale azzardato. Oggi, invece, La Cena degli Sconosciuti si prepara a celebrare quasi 24 anni di attività, affermandosi come uno dei format più duraturi e riconoscibili nel panorama italiano delle esperienze sociali. Le origini di Roberto Dellanotte. L’iniziativa nasce nel 2002 da un’idea di Roberto Dellanotte, capace di attraversare trasformazioni culturali e rivoluzioni digitali senza perdere la propria identità: riunire persone attorno a un tavolo per favorire incontri autentici. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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