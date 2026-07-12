La carica dei 100 alla maturità Non solo maratone sui libri Sport teatro e sogni nel cassetto
Quindici studenti del liceo scientifico Frisi hanno conseguito il massimo dei voti alla maturità, con tre di loro che hanno ottenuto la lode. Due studenti sono arrivati a 98 punti e uno a 99. La prova si è conclusa con una media elevata, riflesso di un impegno intenso tra studio, attività sportive e teatrali. La maggior parte degli studenti ha raggiunto il punteggio più alto, evidenziando risultati di rilievo.
Al liceo scientifico Frisi sono stati ben 15 gli studenti usciti con 100 e tre hanno fatto l’en plein con la lode, due ragazzi con 98 e un 99 a un soffio dalla cifra tonda. "Già dallo scorso anno – spiega la vicepreside Nadia Buraglio – qualche docente aveva attivato corsi preparatori per lo scritto di matematica, da sempre la prova più temuta. Quest’anno abbiamo aggiunto anche i corsi di preparazione per l’orale, così ragazzi sono arrivati più sereni". Va al classico Zucchi il primato dei voti al top: su 185 maturati ci sono stati dieci 100, undici lodi e un 99. "La presentazione permette al candidato di raccontare se stesso – osserva la dirigente Rosalia Natalizi Baldi – di valutare il percorso di 5 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
MULTI SUB -Stellar TransformationsS1-S7 | FULL | Chinese Animation
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Orale maturità, la prova più temuta. I consigli del neurologo milanese: “No alle maratone sui libri, 7 ore di sonno aiutano la memoria”
Armi nel cassetto e certificati nel cassetto: la Questura ricorda l’obbligo ogni 5 anniLa Questura ha ricordato che dal 2018 i possessori di armi devono aggiornare i certificati ogni cinque anni.
Argomenti più discussi: La carica dei 100 alla maturità. Non solo maratone sui libri. Sport, teatro e sogni nel cassetto; Bebe Vio Grandis: dalla scherma allo sprint, sempre al top nello sport • Atletica Paralimpica; Tutto pronto a Lignano per la 37esima edizione del meeting Sport e Solidarietà; Quanto vale il tempo di Marcell Jacobs: il suo 9.67 (con vento alle spalle) nei 100 come un 9.82 nella gara record di Bolt.
La carica dei 50.000 tifosi scozzesi a Miami per il big match con il Brasile al Mondiale e la magia dell’inno Flower of Scotland #SportMediaset #mediaset #scozia #flowerofscotland #mondiale facebook
La carica dei 100 ad Agropoli per la Coppa Italia classe 420Una flotta record di 100 imbarcazioni darà spettacolo fino a domenica nel mare di Agropoli per la Seconda tappa della Coppa Italia dedicata alla classe 4.20, evento organizzato dalla locale sezione ... ilmattino.it