La carica dei 100 alla maturità Non solo maratone sui libri Sport teatro e sogni nel cassetto

Quindici studenti del liceo scientifico Frisi hanno conseguito il massimo dei voti alla maturità, con tre di loro che hanno ottenuto la lode. Due studenti sono arrivati a 98 punti e uno a 99. La prova si è conclusa con una media elevata, riflesso di un impegno intenso tra studio, attività sportive e teatrali. La maggior parte degli studenti ha raggiunto il punteggio più alto, evidenziando risultati di rilievo.

Al liceo scientifico Frisi sono stati ben 15 gli studenti usciti con 100 e tre hanno fatto l’en plein con la lode, due ragazzi con 98 e un 99 a un soffio dalla cifra tonda. "Già dallo scorso anno – spiega la vicepreside Nadia Buraglio – qualche docente aveva attivato corsi preparatori per lo scritto di matematica, da sempre la prova più temuta. Quest’anno abbiamo aggiunto anche i corsi di preparazione per l’orale, così ragazzi sono arrivati più sereni". Va al classico Zucchi il primato dei voti al top: su 185 maturati ci sono stati dieci 100, undici lodi e un 99. "La presentazione permette al candidato di raccontare se stesso – osserva la dirigente Rosalia Natalizi Baldi – di valutare il percorso di 5 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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