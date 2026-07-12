La Campania ritrova la sua Belle Époque

Dal 8 al 14 luglio 2026 si svolgerà l’Art Nouveau Week in Campania, con eventi dedicati allo stile Liberty. La manifestazione prevede percorsi, incontri e attività che coinvolgono ville, scale, colline e aree costiere, evidenziando l’architettura e il patrimonio urbano di quel periodo storico. La regione ospiterà un calendario di iniziative focalizzate sulla memoria della Belle Époque e sul patrimonio artistico e architettonico legato allo stile Liberty.

Dall'8 al 14 luglio 2026 Art Nouveau Week porta in Campania una settimana di percorsi, incontri e attività dedicate al Liberty, dove scale, colline, ville, mare e memoria urbana compongono una delle geografie più teatrali della Belle Époque italiana. Il festival, promosso dall’associazione Italia Liberty e curato dal professor Andrea Speziali, coinvolge Bacoli, Napoli, Salerno, Vitulazio. Previsti grand tour, visite guidate, visioni art nouveau nel disegno dal vero. Tra gli appuntamenti, la visita di Villa Scalera, progettatada Mirko Vucetich con raffinati esempi Modernisti e Art Déco. La CasinaVanvitelliana, sebbene appartenente a un’altra epoca, rappresenta oggiun suggestivo sogno liberty affacciato sul mare, con quella ricercatezzache la borghesia dell’Art Nouveau desiderava evocare. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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