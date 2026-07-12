’LEI L’estrema illusione’ Grazia Buscaglia presenta il suo ’noir cattivissimo’

Dopo la presentazione tenutasi ieri a San Mauro Mare, la scrittrice Grazia Buscaglia porterà a Forlì il suo ultimo romanzo ’L.E.I:- L’estrema illusione’ edito da Il Ponte Vecchio e ambientato in buona parte a Cesena. La presentazione forlivese è in programma domani alle ore 20,45 all’anfiteatro del Parco di via Dragoni a Forlì (accanto alla caserma dei Vigili del fuoco), dialogherà con l’autrice Emanuele Chesi, capocronista della redazione cesenate del Resto del Carlino. Grazia Buscaglia, già giornalista del Resto del Carlino (ha lavorato a lungo anche nelle redazioni di Forlì e Cesena) ha pubblicato nel 2018 il romanzo ‘Rosso come la neve’, seguito nel 2025 da ‘L. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’L.E.I. L’estrema illusione’. Grazia Buscaglia presenta il suo ’noir cattivissimo’

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Buscaglia presenta noir: porto la città nel cuore

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