La trattativa tra la club e l'attaccante francese del PSG è temporaneamente ferma a causa di un cambio ai vertici societari. La Juventus continua a mostrare interesse per il giocatore, che resta in cima alla lista delle preferenze. Tuttavia, i nuovi dirigenti hanno sospeso le comunicazioni con il Paris Saint-Germain, rallentando così le possibilità di portare l’attaccante in Italia.

Randal Kolo Muani resta lì, in cima alla lista della Juventus. Ma il cambio ai vertici societari del club bianconero ha inevitabilmente rallentato i contatti per l’attaccante francese del Paris Saint-Germain, complicando una trattativa che fino a poche settimane fa sembrava avviata su binari più solidi. Un obiettivo che non cambia, nonostante lo stallo. Le strategie di mercato della Juventus, va detto, non sono cambiate. Il nome di Kolo Muani continua a essere considerato dalla dirigenza uno dei profili ideali per completare il reparto offensivo in vista della prossima stagione, e questo nonostante la fase di apparente stallo in cui si trova oggi l’operazione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Kolo Muani, la Juventus non molla: ma prima va rimessa a posto la rottura con il PSG

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KOLO MUANI alla JUVENTUS MA BASTA! || CALCIOMERCATO DISASTROSO!

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