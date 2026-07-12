khalaili inter affare in stand by il coni chiede altri accertamenti

Il Coni ha sospeso temporaneamente il rilascio del certificato di idoneità sportiva a un giocatore dell’Inter, un esterno israeliano classe 2004. La federazione sportiva ha richiesto ulteriori accertamenti prima di concedere l’idoneità. La questione ha messo in stand-by le attività dell’atleta e i piani della società, che attende di conoscere l’esito degli esami supplementari. La decisione del Coni riguarda esclusivamente i controlli sanitari necessari per la certificazione.

Un fine settimana in un limbo, attendendo che arrivi il lunedì. Anan Khalaili e i dirigenti dell’ Inter non possono far altro che aspettare. Il Coni non ha rilasciato il certificato di idoneità sportiva all’esterno israeliano classe 2004, chiedendo esami ulteriori propedeutici alla decisione. Senza il nulla osta del Comitato Olimpico Nazionale, non ci sarà alcun tesseramento. Rischia quindi di saltare un affare da 25 milioni di euro più bonus pattuiti con l’ Union Saint-Gilloise, nonché un contratto da 2,2 milioni a stagione per cinque anni accordati al calciatore. Dalla parte del club nerazzurro non si può far molto. I dubbi non sono infatti sorti dopo gli esami svolti dallo staff medico interista, bensì a seguito dei controlli eseguti al Coni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Inter, affare Khalaili in stand-by: attesi nuovi accertamenti medici del CONI

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