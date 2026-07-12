Khalaili in stand by in attesa di nuovi controlli | l’Inter si sta già guardando intorno!

Da internews24.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Khalaili è in attesa di ulteriori controlli medici, mentre l’Inter sta valutando alternative. L’accordo con Anana, che sembrava ormai definito, ha subito un rallentamento a causa di un problema imprevisto. Per ora, non ci sono conferme sulla conclusione dell’operazione e si stanno esplorando altre opzioni. L’interesse per il giocatore resta, ma le trattative sono in stand-by.

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di Stefano Cori Khalaili sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti, nel frattempo l’Inter si sta già guardando intorno. Quando sembrava tutto vicino alla conclusione dell’affare c’è stato un intoppo, non tanto piccolo, per l’arrivo di Anana Khalaili all’Inter. Non sono bastate infatti le classiche visite mediche, sono stati richiesti ulteriori accertamenti per l’esterno, calciatore scelto per prendere il posto di Denzel Dumfries sulla fascia destra. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per il calciatore sono previsti ulteriori accertamenti tra lunedì e martedì: è in dubbio l’idoneità sportiva. E i nerazzurri si guardano già intorno! LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Quella dell’esterno destro sembrerebbe essere diventata una vera e propria maledizione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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