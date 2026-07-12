La trattativa tra il calciatore e la club juventino si è conclusa prima di partire. Secondo quanto riportato, le richieste del giocatore sono state considerate troppo alte e hanno irritato i dirigenti bianconeri. La possibilità di vedere Kessié indossare la maglia della Juventus sembra essere stata definitivamente abbandonata, senza ulteriori sviluppi. La trattativa si è fermata senza accordo, lasciando intendere che non ci saranno ulteriori passi in questa direzione.

dalla gestione della trattativa. L’ipotesi di vedere Franck Kessié con la maglia della Juventus secondo il Corriere dello Sport sarebbe naufragata ancor prima di iniziare. La dirigenza bianconera ha effettuato un sondaggio esplorativo con l’agente del centrocampista ivoriano, ma si è immediatamente ritirata di fronte a richieste economiche giudicate del tutto eccessive. L’ex milanista, attualmente svincolato, rappresentava un’idea intrigante per la mediana, ma le pretese complessive — che includono ingaggio, commissioni e premio alla firma — sono fuori dai parametri non solo della Juventus, ma verosimilmente di qualsiasi club di Serie A. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’effetto Arabia e l’irritazione della Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kessié-Juve, è già finito tutto? Richieste ritenute eccessive e bianconeri irritati

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KESSIE ALLA JUVE ECCO COSA NE PENSO Analisi Tattica

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