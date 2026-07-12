Il cocktail ufficiale del TropiTour di Karol G si chiama Chellita Sunrise. È stato presentato il 9 luglio da lei stessa e da 200 Copas by Casa Dragones. Il drink è stato creato per rappresentare l’atmosfera tropicale e vivace del tour, offrendo ai fan un’esperienza sensoriale che richiama l’energia del concerto.

Karol G ha regalato ai fan un nuovo modo per immergersi nell’atmosfera del suo Viajando Por El Mundo TropiTour. Giovedì 9 luglio, la superstar colombiana e 200 Copas by Casa Dragones hanno presentato il Chellita Sunrise come cocktail ufficiale del tour, ideato per rappresentare un’estensione sensoriale della sua energia tropicale e vivace. Ispirato all’ara — “potente simbolo della ricchezza culturale dell’America Latina e vivace uccello tropicale protagonista del logo del tour”, si legge nel comunicato stampa— il drink sarà disponibile nelle aree VIP, in selezionati after-party e durante le iniziative promozionali di Casa Dragones per tutta la durata del tour. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Karol G crea un cocktail a tema “Tropicoqueta” per il suo TropiTour

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