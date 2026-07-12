Un nuovo giocatore si è unito alla K Sport Montecchio Gallo, con la firma ufficiale di Simone Sbardella, difensore centrale nato nel 1993. Il calciatore ha un passato ricco di esperienze in diverse squadre e si appresta a rafforzare la linea difensiva della squadra. La sua firma è stata annunciata dopo le indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti. La società ha confermato l’ingaggio senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali.

Come avevamo preannunciato e arrivata alla K Sport Montecchio Gallo la firma di Simone Sbardella difensore centrale, classe 93 e con un curriculum importante alle spalle. Sbardella cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese ha poi militato nell’Alma Fano, Matera, Vallee D’Aoste, Trastevere, Arzachena, Como, Ostiamare, Cassino, Avezzano e Pavia collezionando circa 300 presenze in serie D e 50 in serie C. Il Real Mombaroccio (Prima categoria) per tramite del diesse Andrea Berloni ha ingaggiato il portiere ex Muraglia Arien Bregu, classe 2005. La Sammartinese comunica di aver confermato il calciatore Eugenio Savini. È originario della Costa d’Avorio invece il nuovo centravanti della Viridissima Apecchio Karim Konate classe 2004. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - K Sport, arriva Sbardella. Un bomber per l’Apecchio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

K Sport a segno: Moretti c’è, Sbardella quasiIl Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato le date di inizio delle competizioni per la stagione 2026-2027.

Bomber Fiorani alla K Sport. Vismara, una rosa di giovaniMarco Fiorani, attaccante classe 2005, è stato annunciato dalla K Sport Montecchio Gallo.

Temi più discussi: K Sport, arriva Sbardella. Un bomber per l’Apecchio; K Sport a segno: Moretti c’è, Sbardella quasi; Mercato dilettanti: il K Sport blinda la difesa, il Lunano pesca in Romagna; K Sport a segno | Moretti c’è Sbardella quasi.

K Sport, arriva Sbardella. Un bomber per l’ApecchioIl difensore classe ‘93 è il nuovo ’muro’ del Montecchio Gallo: ha firmato. Konate alla Viridissima dopo i gol in Umbria. Cantarini all’Aurora Treia. . ilrestodelcarlino.it

K Sport scores: Moretti is there, Sbardella almostIn the amateur transfer market, Montecchio Gallo defender Fabbri is close to joining Rimini. Fossombrone announces Morganti and is negotiating with Rotondo. sport.quotidiano.net