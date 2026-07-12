Juventus Women Lea Khelifi al J Medical per le visite | arriva a zero dal Nantes – VIDEO

Da juventusnews24.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lea Khelifi è arrivata al J Medical per le visite mediche dopo aver lasciato il Nantes. La giocatrice si trasferisce alla Juventus Women, rafforzando la trequarti di coach Guerrero. Il suo trasferimento è stato confermato nelle ultime ore, dopo le ufficialità di Bartel e Mece. Khelifi si è svincolata dal club francese e ora si sottopone ai controlli medici prima di ufficializzare il trasferimento.

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di Mauro Munno Juventus Women, Lea Khelifi al J Medical per le visite: arriva a zero dal Nantes. Rinforzo per la trequarti di Guerrero. (inviato al J Medical) – Impazza il mercato della Juventus Women: ieri sono arrivate le ufficialità di Bartel e Mece, oggi il colpo Khelifi. La trequartista francese classe 1999 – arriva dal Nantes a parametro zero – in mattinata si è recata al J Medical per le visite di idoneità. A breve arriveranno anche la firma sul contratto e il comunicato ufficiale. #JuventusWomen, visite al J Medical per Léa #Khelifi: arriva a paramertro zero dal Nantes??????? pic.twitter.comaUqdc0jZDX — .com (@junews24com) July 12, 2026 Khelifi diventa così il quinto colpo del mercato bianconero: non sarà l’ultimo, con Mazzetta e Giannarelli determinati a rinforzare ancora centrocampo e attacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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