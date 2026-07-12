Juventus Women ecco il difensore | in chiusura anche Sylla dal Lione

La Juventus Women sta per annunciare l’arrivo di un difensore classe 2004 proveniente dal Lione, che rafforzerà la linea difensiva sotto la guida di Guerrero. Si tratta della settima operazione di mercato in entrata per la squadra. Inoltre, in via di definizione anche l’acquisto di Sylla, che arriva dalla stessa squadra francese. La trattativa si sta concludendo con le parti che stanno finalizzando i dettagli dell’accordo.

di Mauro Munno . La classe 2004 rinforzerà la retroguardia di Guerrero. Settima operazione in entrata per la Juventus Women: in arrivo a Torino – apprende in esclusiva .com – c’è Kysha Sylla, difensore classe 2004 che le bianconere sono pronte a prelevare a titolo definitivo dal Lione per una cifra significativa. La promettente centrale nell’ultima annata ha giocato in prestito prima al Washington Spirit (è stata compagna di squadra di Sofia Cantore) e poi al Paris FC. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata È una giocatrice di grande fisicità, brava tecnicamente e con un ottimo senso dell’anticipo. L’incognità è... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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