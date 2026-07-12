Juventus Kolo Muani è la priorità di Carnevali | la mossa dopo l’ultimo incontro | CM

La Juventus sta accelerando i negoziati per ingaggiare Randal Kolo Muani, cercando di concludere l’affare in tempi rapidi per soddisfare le richieste dell’allenatore. La trattativa con il Paris Saint-Germain è in corso, mentre nel frattempo si valuta anche un possibile ritorno di un attaccante già in rosa, sebbene le probabilità siano basse. La società lavora per trovare un accordo e rispettare le tempistiche indicate dal tecnico.

La dirigenza della ‘Vecchia Signora’ cerca di stringere i tempi per l’attaccante francese e accontentare Spalletti: le ultime sulla trattativa col PSG La Juventus non chiude le porte a un sorprendente ritorno di Vlahovic (anche se le chance restano basse) e intanto continuano nel pressing per Randal Kolo Muani. Le ultime sul ritorno di Kolo Muani (Ansa) – Calciomercato.it L’attaccante francese resta il prescelto per rinforzare il reparto avanzato e come profilo soddisfa sia la dirigenza che il tecnico Spalletti. Il nuovo Ceo Carnevali stringe quindi i tempi per ripotarlo a Torino e consegnarlo il prima possibile all’allenatore in vista dell’inizio della prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Kolo Muani: è il giorno della verità! Addirittura in prestito secco Faticherei a crederci!

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