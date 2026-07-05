di Francesco Spagnolo La Juventus continua il pressing per Kolo Muani, ma resta distanza con il PSG. I bonus potrebbero essere decisivi nell’affare. Il calciomercato estivo sta entrando nella sua fase più calda e la dirigenza bianconera è determinata a finalizzare le trattative più importanti. Dopo aver investito sulla linea verde assicurandosi il giovane talento Jeff Ekhator dal Genoa, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali prosegue l’opera di profondo rinnovamento dell’organico, lavorando in totale sintonia con Luciano Spalletti. Le aree cruciali su cui si concentrano gli sforzi immediati sono la difesa e il reparto avanzato, sebbene siano previsti innesti significativi anche tra i pali e nella linea mediana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Frenata per Kolo Muani, restano le distanze economiche fra Juve e PSG: la possibile mossa di Carnevali per sbloccare la situazione

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KOLO MUANI HA DETTO SÌ! ORA CARNEVALI DEVE BATTERE IL MURO PSG

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