Italia Maldini è il miglior inizio possibile per il nuovo ciclo

Da serieanews.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paolo Maldini è stato nominato nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana di calcio. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore e ha ricevuto ampi consensi. Maldini, ex calciatore, ha firmato il contratto con la federazione sportiva. La sua designazione arriva dopo un processo di selezione durato diversi mesi. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale. Maldini sostituisce il predecessore alla guida tecnica della squadra nazionale.

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Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale: il suo profilo mette d’accordo praticamente tutti.  Paolo Maldini  è il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana. Dopo le voci rincorse nelle lunghe settimane, e lunghe discussioni in cui l’ex capitano azzurro ha voluto conoscere per filo e per segno il nuovo progetto di Malagò e avere rassicurazioni sui propri margini di lavoro, Maldini ha accettato l’incarico. (AnsaFoto) – serieanews E’ il primo mattone della nuova era della nazionale. Prima ancora del nuovo tecnico, prima ancora di capire da qiali giocatori si potrà ripartire. E se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, l’inizio è quanto meno confortante. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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