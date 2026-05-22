A Bologna, l’Inter si prepara a concludere un periodo di successi, con tre giocatori certi di partire e altri in bilico. Tra saluti e incertezze sul futuro, il team si avvicina a una possibile rinascita, mentre il tecnico in carica premia alcuni membri della rosa. La partita segna la fine di un ciclo e l’inizio di una nuova fase, con le decisioni già prese per i prossimi mesi. La situazione si definisce in attesa delle ufficializzazioni e delle scelte future.

di Alberto Petrosilli Tra saluti, dubbi sul futuro e la ripartenza firmata Chivu: l’Inter si prepara a chiudere un ciclo estremamente vincente a Bologna. Quella di Bologna sarà una serata speciale e carica di emozioni per l’Inter. L’ultima gara della stagione potrebbe infatti coincidere con l’addio di diversi protagonisti dello spogliatoio nerazzurro dopo l’annata chiusa con la conquista del double. Tra i giocatori in scadenza pronti a salutare ci sono Yann Sommer, Francesco Acerbi e Matteo Darmian, destinati a lasciare Milano al termine del campionato. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Restano invece da valutare le situazioni di Davide Frattesi e Stefan de Vrij. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tempo di addii e nuovo inizio: Bologna chiude il ciclo dei campioni dell’Inter. In tre certi dell’addio. E Chivu li premia

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