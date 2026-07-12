Italia chi sarà il ct scelto da Maldini e Leonardo? Ecco le quote

Il nuovo presidente della federazione ha nominato Paolo Maldini come direttore tecnico e Leonardo come advisor, segnando l'inizio di una nuova fase per la nazionale italiana. La decisione è stata annunciata insieme alla nomina del presidente, che ha assunto ufficialmente il ruolo. Le scelte sono state comunicate in un contesto di riorganizzazione della gestione tecnica e strategica della squadra nazionale.

La nuova Italia prende forma. Con la nomina di Paolo Maldini direttore tecnico e Leonardo come advisor, prende ufficialmente il via l'era di Giovanni Malagò, nuovo presidente federale. Ora manca 'solo' la scelta del ct, la componente più importante in vista del nuovo corso. Scopriamo allora come cambiano le quote allenatore Italia sui banchi dei principali siti di scommesse. Cambia tutto nella corsa alla panchina azzurra. Dall'iniziale testa a testa tra Mancini e Conte si passa ora a una rosa di cinque candidati. Restano sì Mancini e Conte, ma con quote in rialzo tra 2.50 e 2.75. Poi si inserisce Stefano Pioli, allenatore con cui Maldini ha costruito il miracolo del 19° scudetto del Milan nel 2022. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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