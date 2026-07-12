La Marina della Guardia Rivoluzionaria iraniana ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz resterà chiuso fino a nuovo avviso. La comunicazione è stata diffusa dalla televisione di Stato di Teheran, che ha riportato le parole delle forze armate iraniane. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni tra Iran e Stati Uniti riguardo al controllo di questa via strategica. Finora non sono stati forniti dettagli sulla durata della chiusura.

Nuove schermaglie tra Stati Uniti e Iran nello Stretto di Hormuz. La televisione di Stato di Teheran ha letto un comunicato della Marina della Guardia Rivoluzionaria, che ha annunciato che “ lo Stretto rimarrà chiuso fino a nuovo avviso “. Stando a quanto dichiarato dai militari iraniani, diverse imbarcazioni avrebbero tentato di percorrere una rotta non autorizzata attraverso Hormuz nonostante i ripetuti avvertimenti di cambiare rotta e seguire un passaggio approvato. La via navigabile strategica, viene sottolineato, “rimarrà chiusa fino a nuovo avviso. Fino alla fine degli interventi statunitensi nella regione, a nessuna nave sarà consentito il passaggio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, Teheran: "Lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso"

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Iran says Strait of Hormuz to remain open amid tensions

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