Domenica, le forze armate iraniane hanno diffuso un video che mostra il lancio di droni verso obiettivi nel Golfo. Il video si riferisce a un’azione compiuta in risposta a quanto definito come “aggressioni statunitensi” nel sud del Paese. Il filmato mostra le immagini dei droni in volo e l’impatto sui bersagli. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o sulle dimensioni dell’operazione.

Domenica l’esercito di Teheran ha diffuso un filmato che mostra il lancio di droni in risposta a quelle che ha definito “aggressioni statunitensi” nel sud del Paese. Washington ha infatti attaccato l’Iran nelle prime ore della mattina in risposta a un attacco iraniano contro una nave nello Stretto di Hormuz, che ha incendiato la nave portacontainer e costretto l’equipaggio ad abbandonarla. L’Iran ha risposto con attacchi mirati contro diversi paesi del Golfo, tra cui Bahrein, Kuwait, Qatar e Oman. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Lapresse.it - Iran, Teheran diffonde video del lancio di droni contro obiettvi sul Golfo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran Releases Video of Drone Launch Toward Israel

Notizie e thread social correlati

Iran, esercito diffonde video del lancio di missili: le munizioni con adesivi anti-UsaL’esercito iraniano ha pubblicato un video in cui si vede il lancio di missili decorati con adesivi che riportano messaggi contro gli Stati Uniti.

Leggi anche: Iran, la guerra in diretta: Teheran: “Da USA palese violazione dell’accordo di pace”. Bahrein denuncia lancio di droni sul proprio territorio

Si parla di: L'Iran diffonde video dei missili lanciati contro obiettivi Usa nel Golfo.

Iran, attacco di rappresaglia USA contro siti militari di TeheranIl Comando Centrale degli Stati Uniti ha diffuso un video che mostrerebbe uno dei ... msn.com

Iran diffonde video che smentisce Trump su abbattimento droneTeheran, 19 lug. (askanews) – L’Iran ha diffuso immagini girate da un suo drone che afferma sia lo stesso indicato dal presidente americano Donald Trump come abbattuto nello Stretto di Hormuz dalla ... affaritaliani.it