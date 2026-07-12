Durante una cerimonia a Gerusalemme per il cinquantesimo anniversario dell’Operazione Yonatan, il primo ministro israeliano ha affermato che il suo paese sta “schiacciando sistematicamente l’asse iraniano del male e del terrore”. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di retorica dura contro l’Iran, senza ulteriori dettagli su azioni specifiche o operazioni militari in corso.

Benjamin Netanyahu torna ad alzare i toni contro l’ Iran. Intervenendo a Gerusalemme durante una cerimonia per il cinquantesimo anniversario dell’ Operazione Yonatan, il primo ministro israeliano ha dichiarato che Israele sta “schiacciando sistematicamente l’asse iraniano del male e del terrore”. Secondo Netanyahu, le operazioni condotte da Israele hanno permesso di fermare quello che ha definito un pericolo immediato per la sicurezza del Paese. “Abbiamo scongiurato una minaccia esistenziale immediata, compreso il pericolo rappresentato dal possesso di armi nucleari da parte dell’Iran”, ha affermato. Le dichiarazioni arrivano in un momento di forte escalation regionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, Netanyahu: "Stiamo schiacciando l’asse del male e del terrore"

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Netanyahu lists his 5 DEMANDS for Iran peace deal

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