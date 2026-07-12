Un video pubblicato sui social mostra un uomo di un movimento politico locale che aggredisce un altro partecipante a San Benedetto del Tronto. Nel filmato, l’aggressore lo spinge a terra e lo colpisce con pugni, mentre il traffico nelle vicinanze viene intralciato. La scena ha suscitato reazioni online, ma non sono stati forniti altri dettagli sull'identità delle persone coinvolte o sulle motivazioni dell’incidente.

Sta facendo discutere il video di una violenta aggressione avvenuta a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, e diffuso sui social dal presunto autore. Protagonista della vicenda è Giuseppe Barboni, imprenditore iscritto a Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato dopo una discussione con un uomo che si trovava fermo sulle strisce pedonali, ostacolando il traffico. Nel filmato si vede inizialmente un confronto tra il passante e un automobilista. Poco dopo interviene Barboni, che allontana una bicicletta dalla carreggiata e affronta l’uomo. La discussione degenera rapidamente fino all’aggressione fisica: il passante viene fatto cadere a terra e colpito con alcuni pugni, prima di essere spinto sul marciapiede. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Intralcia il traffico, militante di Futuro Nazionale lo getta a terra e lo prende a pugni – Il video

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