Dall’alba si svolge l’ultima giornata della tredicesima edizione di International Trani Tango. Centinaia di persone provenienti da tutto il mondo partecipano alle attività sul lungomare e nelle piazze della città, dove si susseguono esibizioni e balli di tango. Gli spazi pubblici sono pieni di coppie che muovono lentamente al ritmo della musica, mentre gruppi di visitatori osservano e si uniscono alle danze. La manifestazione continua senza interruzioni fino a sera.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Ultimi passi per le centinaia di persone arrivate a Trani da tutto il mondo per la XIII edizione di International Trani tango. Si balla in piazza Teatro e poi via alle ultime milonghe in Cattedrale. E per chi non ne avrà ancora avuto abbastanza, una milonga in largo Berlinguer, verso la zona Colonna, dalle 4.30 si potrà danzare alle prime luci dell’alba. Uno scenario magico per chiudere in bellezza l’edizione 2026 che ha regalato intense emozioni ed esperienze indimenticabili come le passeggiate per scoprire le bellezze di Polignano, Canosa di Puglia e Alberobello e il centro storico di Trani, città che è stata vera capitale del tango, ballato in tante zone diverse: dal porto alla cattedrale, dal centro storico al faro, dal lungomare al cuore della città. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - International Trani tango, dall’alba l’ultima giornata Tredicesima edizione

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