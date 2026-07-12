Ingrediente non segnalato scatta il richiamo dal supermercato dei biscotti famosissimi
Un lotto di biscotti molto diffusi è stato ritirato dai supermercati perché conteneva un ingrediente non segnalato nell’etichetta. La catena di distribuzione ha avviato il richiamo immediato, evitando ulteriori vendite. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato la presenza di questa sostanza non indicata, che ha portato alla sospensione della vendita di quel particolare lotto.
La costante espansione dei canali di distribuzione commerciali legati al comparto alimentare internazionale impone un monitoraggio sempre più rigoroso sulle dinamiche di etichettatura e tracciabilità delle merci destinate al consumo di massa. Quando i flussi logistici collegano mercati produttivi differenti attraverso l’intermediazione di rivenditori specializzati, l’allineamento degli standard informativi legati alla composizione dei prodotti diventa un elemento cardine per la tutela dei consumatori finali. Analizzare le procedure di tracciamento e la tempestività delle comunicazioni aziendali permette di comprendere come i moderni network... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Notizie e thread social correlati
Svuotano bancali di caffè, biscotti e tonno dal deposito del supermercato: fermata la banda dei generi alimentariUna banda di ladri ha rubato dall deposito di un supermercato nella zona di Ciampino circa ottomila euro di prodotti alimentari.
Epatite E nel salame, scatta il richiamo al supermercato: i lotti interessatiIl Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di salame fegatello nostrano prodotto dall’azienda Venditti, con sede ad Avezzano.