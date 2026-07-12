ingrediente non segnalato scatta il richiamo dal supermercato dei biscotti famosissimi

Notizia in breve

Un lotto di biscotti molto diffusi è stato ritirato dai supermercati perché conteneva un ingrediente non segnalato nell’etichetta. La catena di distribuzione ha avviato il richiamo immediato, evitando ulteriori vendite. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato la presenza di questa sostanza non indicata, che ha portato alla sospensione della vendita di quel particolare lotto.