Infarto al lavoro operaio salvato grazie alla rapidità dei soccorsi

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il turno di lavoro, un operaio di 38 anni ha accusato un infarto. Immediatamente soccorso, è stato portato in sala operatoria in meno di un’ora. La sua condizione è stata stabilizzata grazie alla tempestività degli interventi medici.

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Un operaio di 38 anni, di origini straniere, è stato colpito ieri mattina da un infarto durante il turno di lavoro alla Fincantieri ed è stato salvato grazie alla rapidità dei soccorsi: dai primi dolori alla sala operatoria è passata infatti meno di un’ora. L’uomo, ora fuori pericolo, deve la vita a una catena di interventi molto rapida. Tutto è cominciato in pieno turno, quando l’operaio ha accusato un forte dolore al torace. I colleghi lo hanno subito accompagnato alla postazione infermieristica che la Croce Gialla gestisce all’interno del cantiere, presidiata da un infermiere e da un soccorritore: un punto di primo intervento pensato proprio per le emergenze che possono scattare tra chi lavora nello stabilimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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