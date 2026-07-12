Incontri al Caffè Romina Power si racconta

Il Caffè della Versiliana ospita domani alle 18.30, uno degli appuntamenti più attesi della stagione 2026, quello con Romina Power, cantante, attrice, pittrice e scrittrice, protagonista di un incontro dedicato al suo ultimo libro "Pensieri profondamente semplici. L’abbecedario della mia vita", edito da Rizzoli. Artista poliedrica e personalità tra le più amate dal pubblico italiano e internazionale, Romina Power, intervistata dal giornalista David De Filippi, accompagnerà gli spettatori in un viaggio attraverso le pagine del volume, un’opera intima e autobiografica che raccoglie ricordi, riflessioni, emozioni e insegnamenti maturati nel corso della sua vita personale e artistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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