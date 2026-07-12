Icidente sulla tangeziale | un morto e due feriti nello scontro tra auto

Un incidente sulla tangenziale di Andria ha causato un morto e due feriti. L’impatto tra due auto si è verificato in direzione Corato, nelle ultime ore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma una persona è deceduta sul luogo dell’incidente. Le altre due persone sono state trasportate in ospedale con ferite. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Una domenica di sangue sulle strade pugliesi. Il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto nelle scorse ore sulla tangenziale di Andria, in direzione Corato, è di un morto e due feriti. A perdere la vita è stato un ragazzo di appena 21 anni, mentre una donna di 30 anni versa in gravi condizioni. Lo scontro Il tragico scontro ha coinvolto tre automobili. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, una Citroen C3 avrebbe tamponato la piccola utilitaria a bordo della quale viaggiava il ventunenne. A causa del violento impatto, il veicolo della vittima avrebbe invaso la corsia opposta, finendo per scontrarsi frontalmente con una Fiat 500 guidata dalla trentenne. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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MAXI TAMPONAMENTO SULLA TANGENZIALE: 15 AUTO COINVOLTE E FERITI. IL VIDEO INCREDIBILE A MODENA

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