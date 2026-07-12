Incidente nel Cagliaritano due morti e tre feriti
Due giovani sono morti e tre persone sono rimaste ferite in un incidente sulla provinciale 2 in territorio di Uta, nel Cagliaritano, poco dopo le 12. L’incidente ha coinvolto almeno cinque persone e si sono registrati due decessi. Le autorità stanno accertando le cause dello scontro. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle altre tre persone ferite. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e i rilievi.
Due giovani hanno perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto poco dopo le 12 sulla provinciale 2, in territorio di Uta, nel Cagliaritano. Una Fiat 500 e una Jeep Avenger si sono scontrate frontalmente. A bordo della 500 viaggiavano le due vittime. La Jeep trasportava una donna, un adulto e un bambino. La donna è stata trasportata in elisoccorso al Brotzu di Cagliari. Gravi anche le condizioni dell’adulto e del piccolo, rimasti feriti nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Tragedia sulle strade del Cagliaritano. Due giovani hanno perso la vita in un incidente avvenuto sulla provinciale 2, all’altezza di Uta. facebook
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