Due giovani sono morti e tre persone sono rimaste ferite in un incidente sulla provinciale 2 in territorio di Uta, nel Cagliaritano, poco dopo le 12. L’incidente ha coinvolto almeno cinque persone e si sono registrati due decessi. Le autorità stanno accertando le cause dello scontro. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle altre tre persone ferite. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e i rilievi.

Due giovani hanno perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto poco dopo le 12 sulla provinciale 2, in territorio di Uta, nel Cagliaritano. Una Fiat 500 e una Jeep Avenger si sono scontrate frontalmente. A bordo della 500 viaggiavano le due vittime. La Jeep trasportava una donna, un adulto e un bambino. La donna è stata trasportata in elisoccorso al Brotzu di Cagliari. Gravi anche le condizioni dell’adulto e del piccolo, rimasti feriti nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incidente nel Cagliaritano, due morti e tre feriti

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