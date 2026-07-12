Un incendio in Andalusia ha causato almeno 12 vittime e numerosi dispersi. Le operazioni di soccorso e evacuazione sono ancora in corso nella zona colpita. Due persone di nazionalità britannica sono state trovate vive, sebbene con ustioni. La ricerca dei dispersi continua, mentre le autorità monitorano la situazione e gestiscono le operazioni di emergenza.

Mentre non si fermano le evacuazioni e le operazioni di soccorso in Andalusia, colpita da un terribile incendio che ha causato almeno 12 vittime e molti dispersi, due persone sono state ritrovate vive. Una coppia britannica è stata ritrovata in fondo a un burrone, gravemente ustionata e in stato di semi-incoscienza, dopo essere rimasta coinvolta nei devastanti incendi che hanno imperversato nella provincia spagnola di Almería. Si ritiene che i due stessero facendo un’escursione quando sono stati coinvolti nell’incendio, scoppiato giovedì. Sono stati evacuati e trasportati in ospedale, dove si trovano in terapia intensiva. La coppia è stata ritrovata nelle prime ore di venerdì mattina dagli agenti della Guardia Civil, impegnati nelle ricerche di sopravvissuti nei pressi del villaggio di Bedar, la zona più colpita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incendio in Andalusia, ritrovata coppia britannica: i due sono ustionati ma vivi

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