Un incendio si è sviluppato all’interno di un sito di riciclaggio a Cornaredo, in provincia di Milano. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio. Per monitorare la qualità dell’aria, Arpa ha installato un campionatore ad alto volume per analizzare diossine, furani e idrocarburi policiclici aromatici. Le operazioni di spegnimento sono state concluse, e sono in corso verifiche tecniche sulla natura dell’incendio.

Cornaredo (Milano), 12 luglio 2026 – Accertamenti in corso sulle fiamme divampate all’interno della Polirecuperi srl in via Galilei a Cornaredo (Milano). I tecnici di Arpa Lombardia, al lavoro a seguito dell'incendio che si è verificato nel pomeriggio di sabato 11 luglio, hanno installato un campionatore ad alto volume per la determinazione nell'aria di diossine, furani e IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici ). Lo strumento è stato posizionato alla scuola primaria di via Matteotti a Settimo Milanese ed è entrato in funzione alle 22:30. I risultati delle analisi sui filtri saranno disponibili nei prossimi giorni. Sono state eseguite misure speditive con strumentazione portatile lungo le vie Galilei, Pitagora, Stradaccia e Libertà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio Cornaredo, Arpa ha installato un campionatore ad alto volume per monitorare diossine, furani e Ipa. Accertamenti sulle cause del rogo

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