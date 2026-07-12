Tra il 29 giugno e il 10 luglio 2026, controlli su 19 alberghi e strutture ricettive in Salento hanno riscontrato che l’80% delle strutture non rispettava le normative. Sono state emesse sanzioni per circa 200 mila euro. Le verifiche sono state svolte nell’ambito di una campagna di vigilanza disposta dal comando generale dell’Arma. I controlli hanno riguardato principalmente aspetti legati a conformità amministrativa e sicurezza delle strutture.

Nel periodo compreso tra il 29 giugno e il 10 luglio 2026, nell'ambito della campagna di vigilanza disposta dal comando generale dell'Arma nel comparto turistico alberghiero, i carabinieri del Comando provinciale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce, con il supporto del personale dell'Ispettorato Nazionale per il Lavoro, hanno controllato 19 attività imprenditoriali. Di queste 16 sono risultate irregolari, per cinque di queste è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività a seguito di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza (tre imprese) e per lavoro nero (le altre due). Complessivamente sono state verificate 123 posizioni lavorative, 48 delle quali irregolari e 5 quelle in nero. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - In Salento controlli su 19 alberghi e strutture ricettive: 80% non è in regola. Sanzioni per 200 mila euro

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