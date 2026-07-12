C’è una notizia che, sfrondata dal contesto bellico, dovrebbe interessarci per un motivo molto concreto. In un reportage sui rifugi sotterranei della Finlandia, il Times racconta che sotto Helsinki, dentro i bunker antiatomici, i finlandesi hanno ricavato piscine olimpioniche con scivoli, saune, piste di go-kart, skate park e campi da floorball e futsal. È il principio del “doppio uso”: in tempo di pace sono normalissimi impianti sportivi, in caso di emergenza diventano rifugi. La domanda, per noi, sorge spontanea: come fanno a costruire strutture del genere perfino nella roccia, mentre in Italia per tirare su un impianto servono anni? Impianti sportivi in Italia: l’odissea è la regola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Finlandia mettono piscine olimpioniche perfino nei bunker antiatomici

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