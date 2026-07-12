In Finlandia mettono piscine olimpioniche perfino nei bunker antiatomici
In Finlandia sono state installate piscine di dimensioni olimpioniche anche all’interno di bunker antiatomici. La notizia riguarda il fatto che queste strutture sotterranee, originariamente progettate per scopi di emergenza, sono state adattate per ospitare piscine di grandi dimensioni. La notizia si concentra sul dettaglio delle piscine all’interno di ambienti sotterranei che normalmente vengono destinati a funzioni di protezione.
C’è una notizia che, sfrondata dal contesto bellico, dovrebbe interessarci per un motivo molto concreto. In un reportage sui rifugi sotterranei della Finlandia, il Times racconta che sotto Helsinki, dentro i bunker antiatomici, i finlandesi hanno ricavato piscine olimpioniche con scivoli, saune, piste di go-kart, skate park e campi da floorball e futsal. È il principio del “doppio uso”: in tempo di pace sono normalissimi impianti sportivi, in caso di emergenza diventano rifugi. La domanda, per noi, sorge spontanea: come fanno a costruire strutture del genere perfino nella roccia, mentre in Italia per tirare su un impianto servono anni? Impianti sportivi in Italia: l’odissea è la regola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Il pittore che riuscì a dare vita perfino all’acqua delle piscine
Villa Certosa, le 100 foto inedite della reggia di Berlusconi in Sardegna. Sette piscine e un bunker atomico: «È più grande del Vaticano»Sono state diffuse 100 foto inedite di Villa Certosa, la residenza di Berlusconi in Sardegna.