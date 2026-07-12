Firenze, 12 luglio 2026 – C’è chi lo fa per scommessa, con gli amici oppure con sé stesso. Chi è arrivato spinto dalla curiosità. E chi, invece, il sogno di diventare attore o attrice lo porta nel cuore da sempre. Fatto sta che già alle 9,30 del mattino di domenica 12 luglio, quando manca ancora mezz’ora all’apertura ufficiale del casting, in piazza Madonna della Neve ci sono un centinaio di persone. Hanno sfidato il caldo torrido di questi giorni da bollino rosso per conquistarsi la possibilità di comparire nella seconda stagione di una serie prodotta dal colosso Netflix nella nostra città. Serie di cui gli organizzatori del casting – Scena1 – non vogliono e non possono rivelare niente, ma che la gente in fila è abbastanza certa riguarderà la seconda parte delle vicende sul Mostro di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In centinaia sfidano il caldo per un posto sul set: Il Mostro, tutti in coda per il casting

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