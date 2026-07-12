Imprenditoria fiorentina protagonista | ai Canottieri una notte di relazioni crescita e visione futura

Una serata tra imprenditori e professionisti si è svolta ai Canottieri di Firenze, con incontri e scambi di idee sulla crescita e lo sviluppo futuro. L’evento ha visto la partecipazione di diverse figure del mondo economico, che hanno discusso di opportunità e strategie. Non sono stati annunciati accordi ufficiali o decisioni legali, ma sono stati condivisi spunti per collaborazioni e progetti di business. La serata si è conclusa con un momento di networking tra i presenti.

Firenze, 9 luglio 2026 – Una serata all’insegna dell’eccellenza, delle relazioni e della visione imprenditoriale. Nella cornice dei Canottieri Firenze, un gruppo di imprenditori fiorentini ha riunito clienti, partner, investitori, istituzioni e stakeholder per condividere il percorso di crescita di Lemon, PuzzleMedia, Centurion Capital, Barfal, Iris Hub, VinHello e Toys4Rent e rafforzare una rete professionale sempre più solida. A fare gli onori di casa sono stati Michael Falagiani, Cosimo Seghi, Andrea Corti, Edoardo Barucci e Leopoldo Pizzetti, promotori di un’iniziativa nata con l’obiettivo di consolidare il dialogo tra impresa, territorio e istituzioni, valorizzando i rapporti che negli anni hanno accompagnato lo sviluppo delle società del Gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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