Il West Ham spera di ingaggiare Evander

Il West Ham United ha avviato trattative per ingaggiare il centrocampista dell’FC Cincinnati Evander durante la prossima finestra di mercato estiva. La società sta negoziando con il giocatore e il suo attuale club, con l’obiettivo di portarlo in Premier League. Non sono stati ancora definiti i dettagli dell’accordo. La trattativa è in corso e si attende un esito nelle prossime settimane.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il West Ham United sta cercando di ingaggiare il centrocampista dell’FC Cincinnati Evander durante la finestra di mercato estiva. Secondo i rapporti, sono impressionati dal 28enne centrocampista della MLS e stanno cercando di fare una mossa per lui presto. Area Napoli sostiene che gli Hammers faranno una mossa ufficiale per il giocatore. Evander era stato collegato al trasferimento al Newcastle United qualche anno fa. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il West Ham potrebbe usare Evander. Evander è stato eccezionale negli Stati Uniti e ha le qualità fisiche e tecniche per fare bene in campionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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