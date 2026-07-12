Alla Camera dei deputati è stato presentato un emendamento riguardante il voto dei fuorisede. La proposta ha suscitato reazioni diverse tra le forze politiche, con la sinistra che ha espresso disappunto. L’emendamento riguarda le modalità di esercizio del diritto di voto per gli studenti fuori sede. La discussione si concentra sulla rappresentanza e sulle procedure di voto, senza ulteriori dettagli sul contenuto specifico o sugli effetti pratici.

È la classica mossa del cavallo quella che, inaspettata, è giunta dalla maggioranza. È stato infatti presentato alla Camera dei deputati un emendamento alla legge elettorale, relatore Angelo Rossi di Fratelli d’Italia, che, una volta approvato, permetterà agli elettori lontani dal loro comune di residenza per motivi di lavoro, studio o cura medica di votare nel luogo ove sono temporaneamente domiciliati. Il provvedimento interesserà una fetta rilevante di elettorato e può essere considerato un contributo importante per favorire quella partecipazione alla vita democratica del Paese su cui tante volte ci si richiama, contribuendo a superare quello iato fra politica e cittadini che è andato sempre più allargandosi nel corso degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il voto per i fuorisede fa rosicare la sinistra

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