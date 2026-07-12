Un bambino africano gioca a tennis con una racchetta rotta e una palla sgonfia, in un cortile polveroso. La sua espressione è concentrata, mentre si allena senza sosta. Accanto a lui, un vecchio istruttore osserva con attenzione, mentre il sole brucia alto nel cielo. La scena mostra la semplicità di un sogno che nasce tra difficoltà e passione, lontano dagli impianti di lusso e dalle luci dei grandi tornei.

Il confine tra ossessione e lavoro è spesso molto labile. Specie nel tennis, sport singolo e che per forza di cosa assorbe del tutto, soprattutto in giovane età. E soprattutto quando non si pratica solo il tennis. Linda Noskova, che a 21 anni ha vinto Wimbledon in un tesissimo derby ceco contro Karolina Muchova, da bambina neanche era così appassionata al tennis. Aveva dai sei agli otto hobby, era una ragazza vivace e sempre in movimento, vispa. Con un’etica del lavoro però encomiabile: durante la sua crescita come giocatrice, non ha visto per due anni il suo migliore amico. L’impegno nel diventare la miglior versione di sé stessa, rinunciando quasi del tutto ad una vita da normale adolescente, era troppo preponderante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il tennis per caso, i bimbi poveri in Africa, il mito Kvitova e il sogno Slam realizzato da Linda

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