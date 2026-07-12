Il sisma dieci anni dopo Chiese mancano 71 interventi Solo undici quelle riaperte
A dieci anni dal terremoto, nelle chiese della Diocesi di Macerata e provincia sono ancora da completare 71 interventi di ricostruzione. Attualmente, sono state riaperte solo undici chiese. Oltre a queste, ci sono edifici sacri sotto la tutela della Soprintendenza che richiedono interventi di restauro o ricostruzione. La situazione delle chiese nel territorio resta ancora parzialmente irrisolta, con molte strutture che devono essere completate o messe in sicurezza.
Lo stato dell’arte della ricostruzione nelle chiese di competenza della Diocesi, a Macerata e provincia, a dieci anni dal terremoto conta 71 interventi da realizzare, a cui però bisogna aggiungere gli edifici sacri sotto l’egida della Soprintendenza. Nella Diocesi di Macerata, che conta 13 Comuni - Recanati, Porto Recanati, Treia, Montefano, Montecassiano, Macerata, Tolentino, Appignano, Urbisaglia, Cingoli, Colmurano, Pollenza e Montelupone - in base agli ultimi dati forniti, ci sono 15 cantieri in corso: Santa Maria Assunta a Cingoli, Santi Vittore e Corona a Cingoli, Santissimo Salvatore a Cingoli, Santa Maria Maddalena a Cingoli, la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Okkio oltre la cronaca | Sisma. Dieci anni dopo riaprono (solo) le chiese
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Il sisma dieci anni dopo. Chiese, mancano 71 interventi. Solo undici quelle riaperteEcco lo stato dell’arte della ricostruzione negli immobili di competenza della Diocesi. Per il duomo di Macerata il progetto è stato depositato all’Usr a dicembre dello scorso anno . ilrestodelcarlino.it
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