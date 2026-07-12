il sisma dieci anni dopo chiese mancano 71 interventi solo undici quelle riaperte

Notizia in breve

A dieci anni dal terremoto, nelle chiese della Diocesi di Macerata e provincia sono ancora da completare 71 interventi di ricostruzione. Attualmente, sono state riaperte solo undici chiese. Oltre a queste, ci sono edifici sacri sotto la tutela della Soprintendenza che richiedono interventi di restauro o ricostruzione. La situazione delle chiese nel territorio resta ancora parzialmente irrisolta, con molte strutture che devono essere completate o messe in sicurezza.